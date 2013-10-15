Азаров в Калуге принял участие в богослужении

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Калуге (РФ) принял участие в богослужении в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом богослужения руководитель украинского правительства передал собору десницу священномученика Кукши Печерского, мощи которого хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Как заметил журналистам клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Максим Лихонин, с этого момента дар Украины будет находиться в соборе. По его словам, считается, что Кукша Печерский проповедовал на этой земле разрозненным племенам славян и фино-угорским племенам.

Предусматривается, что после участия в богослужении Азаров проведет встречу в “узком кругу” с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, после чего премьеры двух стран примут участие в заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.