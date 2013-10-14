Христианам Малайзии запретили употреблять слово "Аллах". Суд в Малайзии постановил, что слово "Аллах" может использоваться только мусульманами, отменив таким образом постановление нижестоящей судебной инстанции, датированное 2009 годом. Согласно решению апелляционного суда, использование этого термина немусульманами может "вызвать смешанные чувства в стане верующих" и привести к беспорядкам, сообщает Би-би-си.

Малайцы независимо от вероисповедания называют словом "Аллах" своих или любых других богов. Последователи христианского вероучения в Малайзии намерены оспорить постановление апелляционного суда трактуя его как как нарушающее своих прав.

По словам одной христианки, судебный вердикт будет иметь серьезные последствия для всей их общины. "Если нам запретят использование слова "Аллах", то нам придется заново переводить всю Библию, если до этого дойдет", - сказала Эстер Мойджи.

"Вы не можете так вот ни с чего сказать, что слово "не является неотъемлемой частью" чего-либо. Малайский язык всегда был открыт заимствованиям, и "Аллах" - не исключение"

Мусульмане составляют две трети населения федерации, при этом в стране также проживают крупные индуистские и христианские меньшинства.