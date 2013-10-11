В Китае 139 уйгуров арестованы за проповедь джихада в интернете

Полиция в китайской провинции Синьцзян были арестовала 139 человек, все этнические уйгуры, за распространение экстремистстких исламских идей и призыв к джихаду, сообщает China Daily.

Волна арестов началась в конце августа. Сообщается, что многие уйгуры воевали в Сирии, а потом вернулись в Китай, чтобы на практике применить полученный опыт.

По информации правоохранительных органов, арестованные изучали как убивать людей, просматривая ролики, и проходили физическую подготовку.

Кроме того, по информации полиции, среди арестованных были лица причастные к организации беспорядков в городке Лукцюнь в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 26 июня там погибли не менее 35 человек.

Провинции Синьцзян - родина уйгуров, тюркоязычного народа, в основном исповедующего ислам.

Рravoslavie.ru