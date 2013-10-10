Дом-музей святой Матроны Московской откроется на ее родине

Власти Тульской области планируют открыть на родине святой Матроны Московской в селе Себино ее дом-музей, сообщает правительство области со ссылкой на министра культуры и туризма Татьяну Рыбкину.

По ее словам, идея создания туристического комплекса в селе Себино была инициирована жителями Кимовского района и поддержана администрацией. В июне на родине святой Матроны началось строительство дома-музея, в настоящее время формируется музейная экспозиция.

"Двадцать второго ноября, в день рождения Матроны, пройдут торжественные мероприятия, посвященные открытию дома-музея", — сказала министр. Власти планируют и далее развивать инфраструктуру в селе, в том числе построить гостиницу для паломников.

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области. От рождения она была не просто слепой — у нее совсем не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С семи-восьмилетнего возраста у Матроны открылся дар предсказания и исцеления больных. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные бедствия, предсказала начало Великой Отечественной войны. На 17-м году Матрона лишилась возможности ходить: у нее отнялись ноги. В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где прожила до самой смерти в 1952 году.

Более чем через 30 лет после кончины блаженной Матроны ее могила на Даниловском кладбище стала одним из святых мест, куда приезжали люди со всей России и из-за рубежа со своими бедами.

Честные останки Матроны были обретены 8 марта 1998 года. По благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II гроб старицы был доставлен с Даниловского кладбища в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника. Позже мощи святой были перенесены в Покровский женский монастырь. В 1999 году блаженная Матрона была прославлена в лике местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году — причислена к лику общецерковно почитаемых святых.

РИА Новости