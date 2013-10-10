Религиозные организации получили надежду на льготы

Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают возможность предоставления религиозным организациям льгот по уплате налога на объекты жилой недвижимости, используемых для их уставной деятельности, сообщает ИРС.

Внесенный в кодекс пункт 265.4.2 предусматривает: "Городские, поселковые и сельские советы могут устанавливать дополнительные льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются для обеспечения деятельности, предусмотренной такими уставами".

При этом органы местного самоуправления обязаны до 1 февраля каждого года подавать в соответствующий контролирующий орган по местонахождению объекта жилой недвижимости сведения о предоставляемых ими льготах.

Указанные изменения были внесены Законом № 403- VII от 04.07.2013 года.

Первоначальная редакция правительственного законопроекта № 2405 не предусматривала никаких льгот для религиозных организаций. Однако во время его подготовки ко второму чтению депутат Андрей Деркач (Партия регионов) внес соответствующую поправку.