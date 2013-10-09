Азаров взялся за клинику для ВИЧ-больных

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил немедленно обеспечить надлежащие условия для оказания медицинской помощи больным ВИЧ/СПИДом и предпринять меры реагирования на обращение пациентов клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.Громашевского.

Азаров поручил министру здравоохранения Раисе Богатыревой взять под личный контроль вопрос обеспечения надлежащей медицинской помощи, в том числе стационарной, больным ВИЧ/СПИДом, сообщается на сайте Кабмина.

Он также дал поручение Киевской горгосадминистрации и Минагрополитики обеспечить оформление правоустанавливающих документов на земельный участок для размещения клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.Громашевского по адресу: ул. Амосова, 5, в Киеве.

По результатам обращения общественных активистов Азаров поставил задачу, в частности, Национальной академии медицинских наук Украины, Укревроинфрапроекту, КГГА, Минрегиона, Госстройархинспекции предпринять действенные меры для введения в эксплуатацию здания, где будет размещаться клиника.

О результатах выполнения поручения правительство должно быть проинформировано до 28 октября. Координацию и контроль за выполнением задач будет осуществлять вице-премьер Константин Грищенко.

Отметим, что около 100 активистов провели во вторник акцию под стенами Кабинета министров - ВИЧ-инфицированные пациенты клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.Громашевского призвали премьер-министра Азарова вмешаться в скандал вокруг переезда больницы.

Глава координационного совета Всеукраинской сети людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ) Владимир Жовтяк во время акции сообщил, что юридически по ул.Лаврская, где ранее располагалась клиника, стационара нет, но фактически часть пациентов продолжает оставаться там. Лечение они не получают. По словам представителя ЛЖВ, там дежурят медсестры, которые в настоящее время не получают за это заработную плату.

"Мы хотим, чтобы больница функционировала. Мы хотим, чтобы до тех пор, пока не будет достроено новое здание на Амосова… пациенты получали стационарное лечение в том здании, которое находится на улице Лаврской. Там есть все условия, чтобы больные получали там помощь", - пояснил он требования участников акции.

Ранее в пациентской организации ЮКАБ заявляли, что клиника Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им.Л.Громашевского уже принимает поликлинических пациентов в новых корпусах на ул.Амосова, 5 в Киеве, официальное открытие ожидали до 10 сентября. Кроме того, сообщалось, что медперсонал клиники и в пациентской организации высказывали опасения в связи с поспешным переездом больницы.

В Национальной академии медицинских наук пояснили, что, согласно распоряжению Кабинета министров, территория, на которой сейчас находится больница возле Киево-Печерской Лавры, будет передана Министерству культуры, а клиника переедет в корпуса по ул.Амосова, 5, и ул. Галицкая, 4. В частности обследование и лечение ВИЧ-инфицированных в дальнейшем будет проходить в корпусах по ул.Амосова.

Замминистра здравоохранения Александр Толстанов также заявил, что Институт им.Громашевского должен быть научно-исследовательским учреждением, а для лечения ВИЧ-инфицированных есть необходимые условия в регионах.

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