Местные власти могут предоставлять льготы церквям по налогу на жилую недвижимость





Однако парламент отдал это на усмотрение органов местного самоуправления, представители которых нередко действуют, исходя из собственных конфессиональных предпочтений, сообщает



Внесенный в кодекс пункт 265.4.2 предусматривает: "Городские, поселковые и сельские советы могут устанавливать дополнительные льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются для обеспечения деятельности, предусмотренной такими уставами (положениями)".



При этом органы местного самоуправления обязаны до 1 февраля каждого года подавать в соответствующий контролирующий орган по местонахождению объекта жилой недвижимости сведения о предоставляемых ими льготах.



Указанные изменения были внесены Законом № 403- VII от 04.07.2013 года.



Первоначальная редакция правительственного законопроекта № 2405 не предусматривала никаких льгот для религиозных организаций. Однако во время его подготовки ко второму чтению депутат Андрей Деркач (Партия регионов) внес соответствующую поправку.



Напомним, что



Соответствующий Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают возможность предоставления религиозным организациям льгот по уплате налога на объекты жилой недвижимости, используемых для их уставной деятельности.Однако парламент отдал это на усмотрение органов местного самоуправления, представители которых нередко действуют, исходя из собственных конфессиональных предпочтений, сообщает Институт религиозной свободы Внесенный в кодекс пункт 265.4.2 предусматривает: "Городские, поселковые и сельские советы могут устанавливать дополнительные льготы по налогу, который уплачивается на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности религиозных организаций Украины, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, и используются для обеспечения деятельности, предусмотренной такими уставами (положениями)".При этом органы местного самоуправления обязаны до 1 февраля каждого года подавать в соответствующий контролирующий орган по местонахождению объекта жилой недвижимости сведения о предоставляемых ими льготах.Указанные изменения были внесены Законом № 403- VII от 04.07.2013 года.Первоначальная редакция правительственного законопроекта № 2405 не предусматривала никаких льгот для религиозных организаций. Однако во время его подготовки ко второму чтению депутат(Партия регионов) внес соответствующую поправку.Напомним, что Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обращался к парламентариям с просьбой полностью исключить религиозные организации из числа субъектов – плательщиков налога на жилую недвижимость. Представители конфессий объясняли эту необходимость тем, что многие молитвенные дома, семинарские помещения и монастыри имеют статус жилых помещений.Соответствующий законопроект № 2895 был внесен в Верховную Раду в апреле 2013 года.