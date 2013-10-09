У депутатов противоположные взгляды на передачу Почаевской лавры в собственность УПЦ

В Верховную Раду Украины внесены еще три альтернативных законопроекта в ответ на инициативу о передаче комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в собственность религиозной общине УПЦ (в единстве с Московским патриархатом), сообщает Институт религиозной свободы.



Законопроект № 3194-1 депутата Ивана Стойко (ВО «Батьківщина») предусматривает, что Кабинет Министров может передавать культовые здания и имущество, относящиеся к памятникам культурного наследия, в безвозмездное пользование религиозным организациям Украины лишь "по представлению Верховной Рады АР Крым, областного совета, городского совета города Киева или Севастополя, внесенным на основании решения местного референдума".



Кроме этого, автор предлагает поручить Правительству "разработать и утвердить порядок одновременного поочередного равноправного использования представителями религиозных конфессий Украины всех объектов Почаевской Свято-Успенской Лавры, расположенных в Кременецком районе Тернопольской области".



В свою очередь Олег Сиротюк и другие депутаты из фракции ВО «Свобода» предлагают запретить Кабмину передавать в собственность памятники культурного наследия.



Согласно их законопроекту № 3194-2 "объекты культурного наследия, являющихся памятниками, могут быть переданы владельцем или уполномоченным им органом в пользование или управление другому юридическому или физическому лицу при наличии согласования соответствующего органа охраны культурного наследия".



Вместе с тем депутат Владимир Яворивский (ВО «Батьківщина») вновь выступает за введение ограничений на передачу в собственность, в том числе религиозных организаций, " всех памятников, находящихся в государственной и коммунальной собственности и входящих в состав объектов культурного и природного наследия, включенных и предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО". Его законопроект № 3194-3 по своему содержанию аналогичен его предыдущему проекту по этому вопросу № 2993-1.



Напомним, депутаты из фракции Партии регионов внесли законопроект № 3194, которым предложили изъять комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области из перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, и предоставить Кабинету Министров Украины право передать его в собственность религиозной общине мужского монастыря УПЦ (в единстве с Московским патриархатом).



Стоит отметить, что это уже не первая законодательная инициатива по этому поводу за последний год.

