Зурабова наградили орденом святого князя Ярослава Мудрого

3 октября, в Успенской Киево-Печерской Лавре митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Украине Михаилом Зурабовым.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, за заслуги перед Церковью и по случаю 60-летия со дня рождения митрополит Антоний вручил Михаилу Зурабову орден святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого.