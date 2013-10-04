Зурабова наградили орденом святого князя Ярослава Мудрого
13:53, 04 октября 2013Государство
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По случаю 60-летия
3 октября, в Успенской Киево-Печерской Лавре митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Украине Михаилом Зурабовым.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, за заслуги перед Церковью и по случаю 60-летия со дня рождения митрополит Антоний вручил Михаилу Зурабову орден святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого.
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