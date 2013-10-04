Руководство ЕНП заверило иерархов Церквей в поддержке еврокурса Украины

Институт религиозной свободы





Об этом заявил Заместитель генерального секретаря Европейской народной партии (ЕНП) Кристиан Кремер (Christian Kremer) 1 октября 2013 октября во время встречи в Брюсселе с главами и представителями украинских Церквей и религиозных организаций, сообщает



Политик передал приветствие украинской делегации от имени Президента ЕНП Вильфреда Мартенса. "К сожалению, из-за медицинской необходимости он не смог присутствовать здесь, но передает свои наилучшие пожелания и с удовольствием вспоминает встречу со многими из вас в Киеве два года назад", – отметил Кремер.



Напомним, в сентябре 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций совместно с Президентом ЕНП



"Для всех граждан Украины соглашение об ассоциации – это не просто договор. Мы понимаем важность этого дела. Вместе с тем для этого соглашения требуется выполнение определенных критериев – это не критерии только ЕНП, это критерии, определенные основными европейскими институциями. За несколько недель, оставшихся до саммита в Вильнюсе, мы должны сделать все возможное, задействуя все каналы, чтобы осуществить наше общее желание – подписать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС", – заявил Кристиан Кремер.



Говоря о европерспективах Украины, Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) призвал депутатов ЕНП поддержать Украину на пути интеграции в Европу, понимая вместе с тем, что "не все хорошо в Украине, потому что мы постсоветское, израненное общество".



"Мы возлагаем большие надежды на то, что на саммите в Вильнюсе будет зафиксировано то, в чем не может быть сомнений – Украина является неотъемлемой частью европейской цивилизации", – подчеркнул Верховный Архиепископ УГКЦ.



Продолжая эту дискуссию, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко) добавил: "Украина идет демократическим путем. Например, сейчас мы пользуемся такой свободой, которой не было для Церкви с княжеских времен. Но есть и много проблем. 70 лет мы были под советским режимом, и чувствуем последствия этого. С помощью Европы мы быстрее преодолеем эти последствия, чем без нее".



Со своей стороны протоиерей УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Ростислав Снигирев отметил: "Мы увидели, что мы не единственные в нашем желании сохранить в объединенной Европе христианские ценности. Можем сказать, что ЕНП является той партнерской силой, которая будет способствовать нам в этом". Возможное подписание Соглашения об ассоциации с ЕС является историческим событием, на пороге которого стоит Украина. Необходимо приложить совместные усилия, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано.Об этом заявил Заместитель генерального секретаря Европейской народной партии (ЕНП)(Christian Kremer) 1 октября 2013 октября во время встречи в Брюсселе с главами и представителями украинских Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы Политик передал приветствие украинской делегации от имени Президента ЕНП Вильфреда Мартенса. "К сожалению, из-за медицинской необходимости он не смог присутствовать здесь, но передает свои наилучшие пожелания и с удовольствием вспоминает встречу со многими из вас в Киеве два года назад", – отметил Кремер.Напомним, в сентябре 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций совместно с Президентом ЕНП провел в Киеве межконфессиональный круглый стол "Для всех граждан Украины соглашение об ассоциации – это не просто договор. Мы понимаем важность этого дела. Вместе с тем для этого соглашения требуется выполнение определенных критериев – это не критерии только ЕНП, это критерии, определенные основными европейскими институциями. За несколько недель, оставшихся до саммита в Вильнюсе, мы должны сделать все возможное, задействуя все каналы, чтобы осуществить наше общее желание – подписать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС", – заявил Кристиан Кремер.Говоря о европерспективах Украины, Глава УГКЦпризвал депутатов ЕНП поддержать Украину на пути интеграции в Европу, понимая вместе с тем, что "не все хорошо в Украине, потому что мы постсоветское, израненное общество"."Мы возлагаем большие надежды на то, что на саммите в Вильнюсе будет зафиксировано то, в чем не может быть сомнений – Украина является неотъемлемой частью европейской цивилизации", – подчеркнул Верховный Архиепископ УГКЦ.Продолжая эту дискуссию, Предстоятель УПЦ КП Патриархдобавил: "Украина идет демократическим путем. Например, сейчас мы пользуемся такой свободой, которой не было для Церкви с княжеских времен. Но есть и много проблем. 70 лет мы были под советским режимом, и чувствуем последствия этого. С помощью Европы мы быстрее преодолеем эти последствия, чем без нее".Со своей стороны протоиерей УПЦ (в единстве с Московским патриархатом)отметил: "Мы увидели, что мы не единственные в нашем желании сохранить в объединенной Европе христианские ценности. Можем сказать, что ЕНП является той партнерской силой, которая будет способствовать нам в этом". Напомним, во время своего визита в Брюссель делегация украинских религиозных деятелей встретилась с председателем и членами Комитета по иностранным делам Европарламента, другими влиятельными евродепутатами и Послом Украины в Бельгии.



Накануне этого визита главы Церквей и религиозных организаций Украины обнародовали Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua

Напомним, во время своего визита в Брюссель делегация украинских религиозных деятелей встретилась с Президентом Европейского Совета Накануне этого визита главы Церквей и религиозных организаций Украины обнародовали обращение относительно европейских перспектив Украины и дискуссии по этому вопросу

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