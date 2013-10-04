Руководство ЕНП заверило иерархов Церквей в поддержке еврокурса Украины
09:48, 04 октября 2013Государство
81
Институт религиозной свободы
Возможное подписание Соглашения об ассоциации с ЕС является историческим событием, на пороге которого стоит Украина. Необходимо приложить совместные усилия, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано.
Об этом заявил Заместитель генерального секретаря Европейской народной партии (ЕНП) Кристиан Кремер (Christian Kremer) 1 октября 2013 октября во время встречи в Брюсселе с главами и представителями украинских Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.
Политик передал приветствие украинской делегации от имени Президента ЕНП Вильфреда Мартенса. "К сожалению, из-за медицинской необходимости он не смог присутствовать здесь, но передает свои наилучшие пожелания и с удовольствием вспоминает встречу со многими из вас в Киеве два года назад", – отметил Кремер.
Напомним, в сентябре 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций совместно с Президентом ЕНП провел в Киеве межконфессиональный круглый стол.
"Для всех граждан Украины соглашение об ассоциации – это не просто договор. Мы понимаем важность этого дела. Вместе с тем для этого соглашения требуется выполнение определенных критериев – это не критерии только ЕНП, это критерии, определенные основными европейскими институциями. За несколько недель, оставшихся до саммита в Вильнюсе, мы должны сделать все возможное, задействуя все каналы, чтобы осуществить наше общее желание – подписать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС", – заявил Кристиан Кремер.
Говоря о европерспективах Украины, Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) призвал депутатов ЕНП поддержать Украину на пути интеграции в Европу, понимая вместе с тем, что "не все хорошо в Украине, потому что мы постсоветское, израненное общество".
"Мы возлагаем большие надежды на то, что на саммите в Вильнюсе будет зафиксировано то, в чем не может быть сомнений – Украина является неотъемлемой частью европейской цивилизации", – подчеркнул Верховный Архиепископ УГКЦ.
Продолжая эту дискуссию, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко) добавил: "Украина идет демократическим путем. Например, сейчас мы пользуемся такой свободой, которой не было для Церкви с княжеских времен. Но есть и много проблем. 70 лет мы были под советским режимом, и чувствуем последствия этого. С помощью Европы мы быстрее преодолеем эти последствия, чем без нее".
Со своей стороны протоиерей УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Ростислав Снигирев отметил: "Мы увидели, что мы не единственные в нашем желании сохранить в объединенной Европе христианские ценности. Можем сказать, что ЕНП является той партнерской силой, которая будет способствовать нам в этом".
Об этом заявил Заместитель генерального секретаря Европейской народной партии (ЕНП) Кристиан Кремер (Christian Kremer) 1 октября 2013 октября во время встречи в Брюсселе с главами и представителями украинских Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.
Политик передал приветствие украинской делегации от имени Президента ЕНП Вильфреда Мартенса. "К сожалению, из-за медицинской необходимости он не смог присутствовать здесь, но передает свои наилучшие пожелания и с удовольствием вспоминает встречу со многими из вас в Киеве два года назад", – отметил Кремер.
Напомним, в сентябре 2011 года Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций совместно с Президентом ЕНП провел в Киеве межконфессиональный круглый стол.
"Для всех граждан Украины соглашение об ассоциации – это не просто договор. Мы понимаем важность этого дела. Вместе с тем для этого соглашения требуется выполнение определенных критериев – это не критерии только ЕНП, это критерии, определенные основными европейскими институциями. За несколько недель, оставшихся до саммита в Вильнюсе, мы должны сделать все возможное, задействуя все каналы, чтобы осуществить наше общее желание – подписать Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС", – заявил Кристиан Кремер.
Говоря о европерспективах Украины, Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) призвал депутатов ЕНП поддержать Украину на пути интеграции в Европу, понимая вместе с тем, что "не все хорошо в Украине, потому что мы постсоветское, израненное общество".
"Мы возлагаем большие надежды на то, что на саммите в Вильнюсе будет зафиксировано то, в чем не может быть сомнений – Украина является неотъемлемой частью европейской цивилизации", – подчеркнул Верховный Архиепископ УГКЦ.
Продолжая эту дискуссию, Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет (Денисенко) добавил: "Украина идет демократическим путем. Например, сейчас мы пользуемся такой свободой, которой не было для Церкви с княжеских времен. Но есть и много проблем. 70 лет мы были под советским режимом, и чувствуем последствия этого. С помощью Европы мы быстрее преодолеем эти последствия, чем без нее".
Со своей стороны протоиерей УПЦ (в единстве с Московским патриархатом) Ростислав Снигирев отметил: "Мы увидели, что мы не единственные в нашем желании сохранить в объединенной Европе христианские ценности. Можем сказать, что ЕНП является той партнерской силой, которая будет способствовать нам в этом".
Накануне этого визита главы Церквей и религиозных организаций Украины обнародовали обращение относительно европейских перспектив Украины и дискуссии по этому вопросу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter