Назначен новый директор Департамента религий и национальностей Минкультуры Украины
09:45, 04 октября 2013Государство
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Михаил Мошкола
Новым директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины стал Михаил Мошкола.
Как следует из сайта Министерства, соответствующий приказ Министр культуры Украины подписал еще в середине сентября, сообщает Институт религиозной свободы.
До этого назначения Мошкола Михаил Иванович работал заместителем директора Департамента культуры – начальником Управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации (КГГА). То есть имеет опыт работы под руководством нынешнего Министра культуры Леонида Новохатько, который до назначения в правительство работал заместителем председателя КГГА.
Новый глава Департамента 1953 года рождения (60 лет). Занимал должность заместителя председателя Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации и заместителя председателя Печерского районного в городе Киеве совета. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007 года был кандидатом в депутаты от Блока Литвина (№ 235 в списке) как член Народной партии.
На этом посту он сменил Любчика Владимира Пимоновича, возглавлявшего Департамент по делам религий и национальностей с момента его создания в составе Министерства культуры Украины – в сентябре 2011 года в результате административной реформы.
Как следует из сайта Министерства, соответствующий приказ Министр культуры Украины подписал еще в середине сентября, сообщает Институт религиозной свободы.
До этого назначения Мошкола Михаил Иванович работал заместителем директора Департамента культуры – начальником Управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации (КГГА). То есть имеет опыт работы под руководством нынешнего Министра культуры Леонида Новохатько, который до назначения в правительство работал заместителем председателя КГГА.
Новый глава Департамента 1953 года рождения (60 лет). Занимал должность заместителя председателя Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации и заместителя председателя Печерского районного в городе Киеве совета. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007 года был кандидатом в депутаты от Блока Литвина (№ 235 в списке) как член Народной партии.
На этом посту он сменил Любчика Владимира Пимоновича, возглавлявшего Департамент по делам религий и национальностей с момента его создания в составе Министерства культуры Украины – в сентябре 2011 года в результате административной реформы.
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