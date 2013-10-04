Назначен новый директор Департамента религий и национальностей Минкультуры Украины

Михаил Мошкола





Как следует из сайта Министерства, соответствующий приказ Министр культуры Украины подписал еще в середине сентября, сообщает



До этого назначения Мошкола Михаил Иванович работал заместителем директора Департамента культуры – начальником Управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации (КГГА). То есть имеет опыт работы



Новый глава Департамента 1953 года рождения (60 лет). Занимал должность заместителя председателя Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации и заместителя председателя Печерского районного в городе Киеве совета. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007 года был кандидатом в депутаты от Блока Литвина (№ 235 в списке) как член Народной партии.



На этом посту он сменил Любчика Владимира Пимоновича, возглавлявшего Департамент по делам религий и национальностей с момента его создания в составе Министерства культуры Украины – Новым директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины стал Михаил Мошкола.Как следует из сайта Министерства, соответствующий приказ Министр культуры Украины подписал еще в середине сентября, сообщает Институт религиозной свободы До этого назначенияработал заместителем директора Департамента культуры – начальником Управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации (КГГА). То есть имеет опыт работы под руководством нынешнего Министра культуры Леонида Новохатько , который до назначения в правительство работал заместителем председателя КГГА.Новый глава Департамента 1953 года рождения (60 лет). Занимал должность заместителя председателя Голосеевской районной в г. Киеве государственной администрации и заместителя председателя Печерского районного в городе Киеве совета. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2007 года был кандидатом в депутаты от Блока Литвина (№ 235 в списке) как член Народной партии.На этом посту он сменил Любчика Владимира Пимоновича, возглавлявшего Департамент по делам религий и национальностей с момента его создания в составе Министерства культуры Украины – в сентябре 2011 года в результате административной реформы Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua

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