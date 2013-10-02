Отказ УПЦ в имуществе во Львове спровоцирует конфликт, - обращение епископов УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ

Владыки трех ветвей украинского православия на Львовщине - УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ - обратились к председателю Львовской облгосадминистрации Виктору Шемчуку и к общественности о передаче комплекса сооружений на улице Пекарской, 57, во Львове для нужд УПЦ.

Об этом говорится в совместном обращении управляющих Львовскими епархиями УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ, текст которого передан «УНИАН - Религии» . В частности, они заявили, что провоцированием межконфессионального конфликта является как раз не факт передачи помещений, а возможный отказ в решении этого вопроса. Обращение подписали управляющий Львовской епархией УПЦ , епископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), управляющий Львовской епархией УПЦ КП, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк) и управляющий епархией УАПЦ, митрополит Львовский Макарий (Малетич) .

«Наше искреннее удивление и даже полное непонимание вызывает тот всплеск эмоций, который вызвало во Львове сообщение о важном и симптоматическом событии - планируемой передачи украинским государством комплекса сооружений по ул. Пекарской, 57, которые ранее использовались одной из военных структур, для нужд Украинской Православной Церкви, - говорится в обращении. - Когда этот свершившийся факт стал известным широкой общественности, то с непонятным для нас рвением, агрессивностью и даже враждебностью отдельные церковные деятели и представители общественности, искажая суть дела, начали активную компанию, которая имеет целью не допустить реализацию этого замысла».

Львовские епископы отмечают, что факт передачи комплекса бывших монастырских сооружений - Украинской православной церкви - поддерживает вся объединенная православная община Львовской области, которая является второй по численности верующих в регионе; почти 1000 общин. Иерархи Львовщины считают, что «односторонне, искусственно поддерживая пятидесятническую общину , кое-кто стремится столкнуть лбами две общины - православную и евангелистскую - для того, чтобы реально ситуацией воспользовался кто-то другой, третий».

Как известно, во Львовской ОГА создана рабочая группа по изучению вопроса передачи Львовской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата имущественного комплекса военного городка № 212 по адресу: ул . Пекарская, 57 во Львове. Напомним, ученые, предприниматели, служащие и общественные деятели Львова обратились с открытым письмом к председателю Львовской облгосадминистрации Виктору Шемчуку, председателю областного совета Петру Колодию и городскому председателю Львова Андрею Садовому, в котором призывают передать здания на ул. Пекарской, 57-59 общине Церкви христиан веры евангельской.