За праздничные дни границу Украины пересекли более 1,2 млн. человек

В течение трех дней празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси (26-28 июля 2013 года) таможенную границу Украины пересекли более 1,2 млн. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов.

Как отмечается, через таможни Миндоходов прошло на 200 тыс. пассажиров больше, чем в обычные выходные дни.

В частности, по статистике Миндоходов, официально подтвердили, что приехали на торжестве в Украину, – 960 человек. Из них 248 представителей духовенства и поместных церквей, а также 42 представителя других конфессий. Количество паломников составляет 637 человек.

Министерство информирует, что оформление литерного поезда Святейшого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло без замечаний.

Также отмечается, что все таможни были готовы к дополнительной нагрузке на пунктах пропуска в праздничные дни, что позволило избежать очередей и задержек в таможенном оформлении всех пассажиров, желающих пересечь таможенную границу Украины.

