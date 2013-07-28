Президенты Украины и России возложили цветы к Мемориалу обороны Севастополя

И памятнику адмиралу Нахимову

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Янукович и Путин почтили память героев минутой молчания.

Церемония завершилась торжественным маршем воинов Почетного караула.

Главы государств также возложили цветы к памятнику адмиралу Нахимову.



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