Президенты Украины и России возложили цветы к Мемориалу обороны Севастополя
16:58, 28 июля 2013Государство
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И памятнику адмиралу Нахимову
Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Янукович и Путин почтили память героев минутой молчания.
Церемония завершилась торжественным маршем воинов Почетного караула.
Главы государств также возложили цветы к памятнику адмиралу Нахимову.
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