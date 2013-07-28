Путин: Общность Украины и России особенно ощущается в дни празднования Крещения «Святой Руси»

У народов России и Украины - общие корни, культура и религия, и такая общность особенно ощущается в эти дни, когда две страны отмечают 1025-летие Крещения «Святой Руси».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в Севастополе во время торжеств, посвященных Дню флота Украины и Дню Военно-морского флота России.

По словам Президента РФ, сегодня свой профессиональный праздник военные моряки Украины и России отмечают вместе, и символично, что центром торжеств стал Севастополь.

«Севастополь вырос в большой и прекрасный город, легендарный город-герой, город нашей общей, немеркнущей ратной славы, где закалялось боевое братство наших народов, слагались страницы общей истории, в которой особую роль всегда играл флот», - подчеркнул Путин.

По его словам, военные моряки Украины и России, проходя сегодня в общем строю, «знаменуют крепость и преданность устоям наших предков, которые веками жили вместе, трудились, защищали общее отечество, сделали его могучим, великим и непобедимым».

«У нас общие корни, культура и религия. Такая общность особенно ощущается в эти дни, когда наши страны отмечают 1025-летие крещения Святой Руси. Наши кровные и духовные узы неразрывны», - сказал российский Президент.

Путин поздравил с праздником всех военных моряков, ветеранов России и Украины, «всех севастопольцев — жителей города, который своей историей стал святым нерушимым звеном братства наших народов».

