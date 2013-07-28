Янукович и Путин приняли участие в освящении колокольни св. Владимира

Янукович и Путин в Севастополе приняли участие в освящении колокольни Святого князя Владимира

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» приняли участие в освящении колокольни Святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, чин освящения осуществил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Янукович и Путин первыми ударили в освящённый колокол.

Митрополит Лазарь подарил им символические колокольчики.

«Я хочу, чтобы эти колокола вы сохранили на всю жизнь, и пусть они напоминают об этом событии. Берегите веру в православие», - сказал митрополит.

Он поблагодарил Президента Украины за помощь в возрождении святыни.

«Уважаемый Виктор Федорович, в этот юбилейный год Вашим трудом изготовлен этот колокол - точная копия колокола, который был здесь до революции. Так продолжается возрождение православной святыни, собора, где принял крещение просветитель Владимир», - подчеркнул митрополит.

После церемонии Янукович и Путин поклонились мощам Святого равноапостольного князя Владимира во Владимирском соборе и поставили свечи. Президенты подарили храму православные иконы.

*** Колокол изготовлен в Пасху 5 мая 2013 года на предприятии АО «Донецксталь-МЗ» по старинной технологии из цветного металла с добавлением серебра.

На колоколе изображены иконы: Святая Троица, икона Божьей Матери «Боголюбская» и «Игуменья Афонской горы», «Собор всех Святых», Святой равноапостольный Великий князь Владимир, Святой апостол Андрей Первозванный, Святые Царственные мученики, Святой Александр Невский.

Вес колокола составляет 793 пуда, стоимость - 4 млн. грн.

Реконструкция малой колокольни начата в июне 2013 года, завершена 26 июля. Стоимость реконструкции составляет 800 тыс. грн.