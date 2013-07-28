Янукович наградил орденами всех православных патриархов

Янукович наградил глав четырнадцати церквей орденом князя Ярослава Мудрого.

Президент Украины Виктор Янукович за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъем авторитета православия в мире, и по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси наградил глав четырнадцати церквей орденом князя Ярослава Мудрого.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого І степени награжден Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II; Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X; Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Католикос-Патриарх всей Грузии Илья II; Патриарх Сербский Ириней; архиепископ Бухарестский, Патриарх Румынский Даниил; Патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит; предстоятель Кипрской православной церкви, архиепископ Новой Юстиниани и всего Кипра Хризостом II; архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II; архиепископа Тирана и всей Албании Анастасия; предстоятеля Польской автокефальной православной церкви, митрополита Варшавского и всей Польши Саву; архиепископ Оломоуцкий и Брненский, местоблюститель Предстоятельского престола Православной церкви Чешских земель и Словакии Симеон и архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Тихон.

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