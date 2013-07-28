Янукович наградил орденами всех православных патриархов
Орденом князя Ярослава Мудрого
Янукович наградил глав четырнадцати церквей орденом князя Ярослава Мудрого.
Президент Украины Виктор Янукович за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъем авторитета православия в мире, и по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси наградил глав четырнадцати церквей орденом князя Ярослава Мудрого.
Так, орденом князя Ярослава Мудрого І степени награжден Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II; Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X; Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Католикос-Патриарх всей Грузии Илья II; Патриарх Сербский Ириней; архиепископ Бухарестский, Патриарх Румынский Даниил; Патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит; предстоятель Кипрской православной церкви, архиепископ Новой Юстиниани и всего Кипра Хризостом II; архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II; архиепископа Тирана и всей Албании Анастасия; предстоятеля Польской автокефальной православной церкви, митрополита Варшавского и всей Польши Саву; архиепископ Оломоуцкий и Брненский, местоблюститель Предстоятельского престола Православной церкви Чешских земель и Словакии Симеон и архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Тихон.
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