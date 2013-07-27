Президенты Украины и России считают 1025-летие Крещения Киевской Руси объединительным праздником народов

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин считают праздник 1025-летия Крещения Киевской Руси объединительным праздником двух народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время двусторонней встречи в Киеве.

Янукович подчеркнул, что день Крещения Киевской Руси является праздником «единения наших народов» и поблагодарил Путина за то, что он приехал в Киев совместно отпраздновать этот день.

«Я благодарен, Владимир Владимирович, вам лично за то, что вы сегодня такой командой приехали в Украину вместе с нами отпраздновать этот прекрасный праздник», - сказал Президент Украины.

Янукович подчеркнул большую значимость этого дня для двух народов. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы праздник был отпразднован на наивысшем уровне.

В свою очередь Путин также поблагодарил Президент Украины за приглашение.

«Это действительно наш общий большой праздник, который напоминает нам о нашем духовном единстве, говорит о наших общих корнях, напоминает нам о том, что нами много было сделано в предыдущих столетиях, и что мы вместе достигли без преувеличения выдающихся результатов по обустройству тогда еще общего нашего отечества», - сказал Путин. При этом он добавил, что хоть сегодня ситуация является другой, Россия полна решимости работать над тем, чтобы достижения предков развивались.