Янукович: Власть не предоставляет преференций ни одной из церквей

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что в Украине власть не предоставляет преференций ни одной из церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах во дворце “Украина”, посвященных 1025-й годовщине Крещения Киевской Руси.

“Подчеркиваю, для государства все церкви и религиозные организации равны, мы уважаем выбор наших граждан и гарантируем каждому конституционное право на свободу вероисповедания”, - сказал Президент.

При этом он выразил готовность власти и в дальнейшем развивать плодотворное сотрудничество с представителями церквей и религиозных организаций.

