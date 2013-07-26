Янукович: Власть не предоставляет преференций ни одной из церквей

17:27, 26 июля 2013
Государство
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"Мы уважаем выбор наших граждан"

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что в Украине власть не предоставляет преференций ни одной из церквей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах во дворце “Украина”, посвященных 1025-й годовщине Крещения Киевской Руси.
“Подчеркиваю, для государства все церкви и религиозные организации равны, мы уважаем выбор наших граждан и гарантируем каждому конституционное право на свободу вероисповедания”, - сказал Президент.
При этом он выразил готовность власти и в дальнейшем развивать плодотворное сотрудничество с представителями церквей и религиозных организаций.
 

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