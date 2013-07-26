Янукович не допустит использования церквей в чьих-либо партийных интересах

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что не допустит использования церкви в чьих-либо партийных интересах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах в Национальном дворце “Украина”, посвященным 1025-летию Крещения Киевской Руси.

“Мы не допустимо использования церквей и религиозных организаций некоторыми политическими силами в своих узких интересах. Это касается также и заграничных центров, которые через религиозные организации иногда стремятся влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине”, - сказал Президент, прибавив, что в данном случае речь идет о вопросе национальной безопасности Украины.

