Янукович и Путин 28 июля будут на освящении колокольни в Херсонесе

В воскресенье, 28 июля, Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин примут участие в освящении колокольни Святого равноапостольного князя Владимира на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Церемония освящения начнется в 09.00.

Аккредитацию проводит отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации 27 июля до 14:00 по телефонам: +380 (50) 192-26-16 +380 (692) 54-23-56.

Как сообщал УНИАН, Путин 27-28 июля будет находиться в Украине с рабочим визитом, приуроченным к юбилейным мероприятиям в рамках масштабной программы празднования 1025-летия крещения Руси.

27 июля Путин присоединится к праздничному молебну на Владимирской горке в Киеве и посетит Киево-Печерскую лавру.

Также в рамках визита состоятся переговоры Путина и Януковича, в ходе которых предусматривается обсудить основные темы двустороннего сотрудничества.

28 июля Президент России и Президент Украины прибудут в Севастополь для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота.

