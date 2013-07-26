Попов рассказал о программе сотрудничества между властью и церквами

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов утверждает, что киевская власть системно сотрудничает с религиозными организациями столицы.

В комментарии УНИАН он рассказал, что в Киеве существует программа сотрудничества между властью и церквами разных конфессий.

“У нас есть понимание - это реализация программы, начиная с развития духовных ценностей, в том числе реконструкции разных памятников, связанных с культовыми сооружениями, с историей. Поэтому я считаю, что у нас идеальный, или приближенный к идеальному, вариант взаимодействия”, - сказал Попов.

Говоря о влиянии Церкви на государство, Попов отметил, что такое влияние есть, поскольку Церковь пропагандирует ценности, в основе которых формируется не только история страны, но и ценности нации.

“Если бы этого не было, я думаю, мы бы жили в другом обществе, более конфликтном, чем сегодня”, - сказал Попов.

