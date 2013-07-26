Сегодня целесообразно говорить о сотрудничестве Церкви и государства

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов считает, что сегодня целесообразнее говорить о сотрудничестве Церкви и государства, чем об их влиянии друг на друга.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

“Я считаю, что очень важно сотрудничать, находиться рядом, помогать друг другу”, - сказал Арбузов. Он подчеркнул, что главное для власти и Церкви - иметь взаимопонимание.

Говоря о возможном влиянии Церкви на политическую и экономическую жизнь страны, Арбузов заметил, что нельзя говорить о влиянии на государство со стороны Церкви.

“Лучше назвать это сотрудничеством”, - сказал первый вице-премьер.

