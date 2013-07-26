Сегодня целесообразно говорить о сотрудничестве Церкви и государства
14:16, 26 июля 2013Государство
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов считает, что сегодня целесообразнее говорить о сотрудничестве Церкви и государства, чем об их влиянии друг на друга.
Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.
“Я считаю, что очень важно сотрудничать, находиться рядом, помогать друг другу”, - сказал Арбузов. Он подчеркнул, что главное для власти и Церкви - иметь взаимопонимание.
Говоря о возможном влиянии Церкви на политическую и экономическую жизнь страны, Арбузов заметил, что нельзя говорить о влиянии на государство со стороны Церкви.
“Лучше назвать это сотрудничеством”, - сказал первый вице-премьер.
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