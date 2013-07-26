Янукович принял участие в открытии выставки “Великое и Величественное”

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в открытии Всеукраинской художественной выставки “Великое и Величественное” в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе “Художественный арсенал”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии глава государства отметил, что выставка приурочена к определяющему событию в Украине и в мире - 1025-летию крещения Киевской Руси.

По словам Президента, это не только историческое, но и цивилизационное событие для государства.

“Выставка “Великое и Величественное” - это прекрасная возможность увидеть определяющее влияние христианства на развитие украинского меценатства”, - сказал Янукович, напомнив, что на этой выставке представлено более тысячи уникальных экспонатов, которые иллюстрируют самые яркие страницы украинского искусства от древних времен до современности.

Как отмечают организаторы выставки, экспозиция охватывает исторический период продолжительностью свыше 5 тысячелетий - от очень давних цивилизаций времен палеолита, Трипольской культуры, древнерусского, бароккового искусства до модернизма и постмодернизма.

Как сообщал УНИАН, выставка «Великое и Величественное», посвященная 1025-летию крещения Киевской Руси, продлится в «Художественном арсенале» до 22 сентября. На выставке представлено более 1 тыс. произведений из коллекций 35 ведущих украинских музеев.

