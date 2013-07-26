Янукович убежден, что украинский народ и в дальнейшем будет беречь христианские традиции

Президент Украины Виктор Янукович убежден, что украинский народ и в дальнейшем будет беречь глубокие христианские традиции и духовные основы Киевской Руси во имя расцвета родной земли.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня крещения Киевской Руси, текст которого передан УНИАН.

Президент сердечно поздравляет соотечественников с 1025-летием крещения Киевской Руси.

«Украина, богатая своей историей и уникальным культурным достоянием, является неотъемлемой частью христианской цивилизации, а наша столица по праву считается апостольским городом, который сохранил основы общеевропейской культуры, политики и многовековое наследие, - говорится в обращении. Мы - наследники Владимирова крещения - осознаем силу веры в нелегкие времена испытаний, через которые пришлось пройти в борьбе за свою государственность и независимость. Убежден, что Украинский народ и в дальнейшем будет беречь глубокие христианские традиции и духовные принципы Киевской Руси ради расцвета родной земли».

«Прошу для всех Господнего благословения и Божьей благодати», - отмечает Президент в обращении.

