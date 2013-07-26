Путин: Православие связало родственными узами Россию, Украину и Беларусь

Православие связало крепкими родственными узами Россию, Украину и Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с патриархом Кириллом и представителями поместных православных церквей, прибывшими в Москву для участия в праздновании 1025-летия Крещения Руси.

«Для российской государственности, для нашего национального самосознания православие стало духовной опорой, связало крепкими родственными узами Россию, Украину и Беларусь. Символично, что для совместного празднования 1025-летия Крещения Руси в трёх наших странах был создан объединённый организационный комитет во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что принятие христианства предопределило судьбу и цивилизационный выбор России, стало решающим, поворотным моментом в церковной и светской истории Российского государства. Именно нравственные основы православной веры во многом сформировали национальный характер и менталитет народов России, раскрыли лучшие созидательные качества российского народа, помогли России занять достойное место в общеевропейской и мировой цивилизациях, считает Путин.

По его словам, торжества сопровождаются многочисленными светскими и церковными акциями. Одним из таких событий, знаком духовного единства православных народов стало принесение в Россию, в Украину и Беларусь христианской святыни – креста апостола Андрея Первозванного, напомнил Путин.

«Искренняя, твёрдая вера помогала нашим предкам вместе проходить через труднейшие испытания, преодолевать невзгоды и побеждать. Такой опыт нравственного совершенствования, культурного, общественно-политического развития стал неотъемлемой частью наследия восточного христианства, соединил прочными узами целые народы, принадлежащие к православной религиозной традиции», - сказал он.

Путин отметил, что Россия заняла в их ряду достойное место, отстаивая справедливость, заботясь о духовной целостности православного мира, выступая за развитие сотрудничества и укрепление живого диалога православных церквей.

«Уверен, что наша встреча, ваш приезд в столицу нашего государства всемерно будут служить этим целям», - добавил он.

Президент РФ отметил, что люди вновь находятся в поисках нравственных опор, и миллионы сограждан видят их в религии, доверяют мудрому пастырскому слову Русской православной церкви. «Её подвижническое, просветительское, социальное служение в высшей степени востребовано, а общественный авторитет и миротворческие усилия направлены на укрепление согласия и стабильности, на восстановление исторических связей между народами, с нашими соотечественниками за рубежом», - сказал Путин.

Во встрече приняли участие главы и высшее духовенство всех существующих ныне 15 православных церквей, которые объединяют более 227 млн верующих: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Албанской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Польской, Чешских земель и Словакии, Элладской, а также Православной церкви Америки.