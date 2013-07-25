На празднование Крещения Руси из госбюджета израсходуют 47 млн. грн

На празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси из государственного бюджета будет израсходовано 47 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Леонид Новохатько сообщил сегодня на пресс-конференции.

“На само празднование трудно назвать цифру, поскольку значительная часть мероприятий проходит бесплатно или за счет спонсоров, но то, что было в государственном бюджете, я назвать могу — это 47 миллионов недавно выделило правительство”, - сказал Новохатько.

Он отметил, что большинство этих средств пошли на строительные и реставрационные работы. В частности, завершаются ремонтные работы на колокольне, в кельях и в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, объектов на территории Михайловского Златоверхого собора, реконструкция Владимирской горки и других объектов.

По словам министра, реставрационные работы на культовых объектах, но в меньших объемах к 1025-летию Крещения Киевской Руси будут проведены практически во всех регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, государственные торжества по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси в Киеве состоятся 26-28 июля.