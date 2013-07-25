Арбузов поручил обеспечить паломников всем необходимым

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов поручил профильным ведомствам обеспечить паломников всем необходимым во время празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

“Считанные дни остались до празднования 1025-летия Крещения Руси. Это большой праздник для православных народов. Православная вера и христианские ценности всегда объединяли украинцев и были основой государственности. Православная вера и христианские ценности всегда объединяли нас. В столице состоятся масштабные празднования, в которых примут участие тысячи паломников со всего мира. Мы должны принять гостей на высоком организационном уровне”, - сказал Арбузов.

Он напомнил, что премьер-министр Украины Николай Азаров поручил упростить паломникам прохождение таможенных и пограничных процедур.

“Поручаю Мининфраструктуры помочь столичной власти обеспечить перевозку паломников, Министерству здравоохранения - обеспечить достаточное количество амбулаторных мест в медицинских учреждениях”, - сказал Арбузов.

Также он поручил МВД обеспечить правопорядок во время празднования.

