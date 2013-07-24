Ограничение доступа людей на молебен связано с недостатком места

Ограничение доступа людей на Владимирскую горку на молебен по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси связано с небольшой площадью территории, где будет проходить мероприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр культуры Леонид Новохатько.

“Проблемы здесь нет, и не нужно ее политизировать. Все мы знаем приблизительную площадь этого места вокруг памятника. Поэтому там действительно (ограничивать), чтобы не было большого скопления, а затем обид. Там не то, что не пускают, там пройти будет нельзя. Потому что та площадь, которая вокруг памятника, - небольшой этот пятачок, - конечно, туда придут, прежде всего, иностранные гости, представители конфессий, руководители светские и духовные, плюс хор церковный, плюс журналисты”, - сказал Новохатько.

Он отметил, что эти люди, фактически, займут всю территорию вокруг памятника Владимиру, и большее количество людей не сможет физически там поместиться.

“Поэтому не нужно говорить, что там будет какая-то одна страна. Там будут представители всех стран, которые к нам приедут: светские и религиозные, плюс наши, плюс хор, плюс духовенство, и больше места там просто не будет”, - сказал Новохатько.

В связи с этим он отметил, что во время празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси будут много других мероприятий, на которые люди смогут попасть. Также, по словам Новохатько, будет телетрансляция с Владимирской горки.

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь не рекомендовала пытаться попасть на молебен на Владимирской горке, который состоится 27 июля, тем, кто не имеет специальных приглашений.

«В молебне будут принимать участие президенты разных стран, официальные делегации, и попасть на Владимирскую горку можно будет только по приглашениям. Украинской православной церкви выдали определенное количество приглашений, они распространяются среди верующих в приходах. Тем, кто не будет иметь приглашения, лучше не тратить попусту время, и посмотреть прямую трансляцию богослужения по телевидению, и пойти на Всенощную и Литургию в Лавру», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ, руководитель Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.