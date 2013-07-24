Янукович 27 июля примет участие в торжественном молебне

Президент Украины Виктор Янукович в субботу, 27 июля, примет участие в торжественном молебне по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятие состоится на Владимирской горке в Киеве.

Глава Администрации Президента Украины, сопредседатель Оргкомитета по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси Сергей Левочкин также напомнил о мероприятиях, запланированных на 26 июля по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.

По его словам в пятницу, 26 июля, с участием Президента в Национальном культурно-художественном и музейном центре «Мистецький арсенал» состоится открытие выставки «Великое и Величественное».

«На этой выставке будут представлены художественные шедевры из почти сорока отечественных музеев, — отметил Левочкин. - Будет представлена вся Украина».

Также в этот день в Национальном дворце искусств «Украина» состоится Торжественная Академия, посвященная 1025-летию Крещения Руси.

«В этих мероприятиях примут участие представители всех религиозных организаций Украины, а также представители общественности: известные деятели культуры и науки, члены правительства, дипломаты. Уверен, такой представительский состав участников будет способствовать налаживанию диалога в обществе и будет служить общественной консолидации», — подчеркнул глава АПУ.

Левочкин отдельно обратил внимание на важность празднования годовщины Крещения Киевской Руси на высшем уровне, учитывая роль христианства в духовном, политическом и социально-экономическом продвижении Украины.

«Президент неоднократно подчеркивал, что юбилей введения христианства как государственной религии Украины-Руси должен стать праздником нашей государственности, европейской идентичности нашего народа и страны, нашего духовного и культурного единения», — подчеркнул глава Администрации Президента.