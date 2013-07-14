Законопроекты о капеланстве в армии и тюрьмах готовятся для согласования с Советом Церквей

Рабочая группа продолжает разработку законопроектов, направленных на введение института капелланства в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях и в учреждениях пенитенциарной системы.

Второе совещание по этому поводу состоялась 11 июля 2013 года в офисе Представителя Президента Украины в Верховной Раде Юрия Мирошниченко, сообщает ИРС.

К участию в обсуждении были приглашены заинтересованные представители конфессий. В частности, свои предложения к законопроектам высказали священнослужители Украинской православной церкви, Украинской греко-католической церкви, Церкви христиан веры евангельской Украины, Церкви адвентистов седьмого дня, Объединения иудейских религиозных организаций Украины.

Предполагается, что священники будут осуществлять капелланское служение на добровольных началах. Исключением будет привлечение капелланов в состав миротворческих контингентов, что подлежит финансированию за счет средств, включенных в состав текущих расходов Министерства обороны Украины.

В законопроекте закрепляется положение о том, что "государство способствует удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и отправлением религиозных обрядов". Подобная функция государства предусмотрена с целью обеспечения права на душпастырскую опеку для осужденных и тех, кто взят под стражу на время расследования уголовных правонарушений.

Доработанные законопроекты уже в этом месяце будут направлены на согласование во Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. После достижения консенсуса с религиозным сообществом парламентарии планируют внести согласованные законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины во время третьей сессии седьмого созыва.