Радикального мусульманского проповедника депортировали из Великобритании

В ночь на воскресенье самолет с мусульманским проповедником Абу Катадой на борту взлетел с одной из военных авиабаз около Лондона и взял курс на иорданскую столицу Амман, сообщает Би-Би-Си.

Британские власти многократно заявляли, что считают проповедника угрозой национальной безопасности, и добивались его депортации почти десять лет. Судебные издержки по этому делу обошлись стране в 1,7 млн долларов.

"Этого опасного человека убрали с нашей территории, чтобы он смог предстать перед судом в своей собственной стране", - заявила министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй, комментируя сообщения о депортации исламиста.

Абу Катада бежал в Великобританию 20 лет назад. В Иордании его будут судить по обвинению в причастности к террористической деятельности.

По прилету в Иорданию Абу Катаду сразу же отвезут на судебное заседание в Аммане. Ему предъявят обвинения, а потом отправят в тюрьму, где Абу Катада будет дожидаться начала процесса. В апреле британские власти подписали с Иорданией договор о взаимной помощи, в котором в том числе прописаны и гарантии справедливого судебного разбирательства.