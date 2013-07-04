Дискуссии вокруг однополых браков - знак «общего духовного кризиса»

Дискуссии вокруг однополых браков являются трагическим знаком общего духовного кризиса и ослепления западного мира. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дискуссии вокруг однополых браков, недавно вспыхнувшие с новой силой, не являются просто досадным частным эпизодом. Это трагический знак общего духовного кризиса и ослепления западного мира. Это также свидетельство ослабления внутренней воли».

Глава государства с сожалением констатировал, что происходит отказ от базовых, традиционных ценностей европейской цивилизации, разрушается институт семьи как естественного союза между мужчиной и женщиной. Одновременно общество потребления загоняет человека в замкнутый круг непрерывной погони за стремительно меняющимся новыми продуктами и техническими новинками, начисто лишая его жизнь спокойствия и душевного равновесия.

«Неудивительно, что все это рождает у многих чувство протеста. Европейская молодежь начинает искать выход из удушающего мира потребительства и, к сожалению, все чаще находит его в радикальных учениях», — отметил президент.

По его словам, очевидным становится кризис национальной, человеческой идентичности. Это, по его мнению, является печальным следствием глобализации, которая размывает прежние духовные ценности, уничтожает самобытность отдельных стран и народов.

«Стандартизация производства и потребления, жестко управляемая мода, включенность сотен миллионов людей в единую информационную сеть медленно, но верно убивают разнообразие человеческой цивилизации», — убежден глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этих условиях для Беларуси особенно важно сохранить традиции, культурную и ментальную самобытность, «не превратиться в общечеловека без имени, роду и племени».

«Вот поэтому мы в последнее время все больше проводим разного рода мероприятия на земле - фестивали, конкурсы - чтобы сохранить то, что до нас нарабатывалось веками», — пояснил президент.

«Все мы должны понять: независимость — это в том числе право отстаивать собственные нравственные ценности, право жить по совести в соответствии с естественными законами природы и человеческой морали», — подчеркнул Александр Лукашенко.

