Путин подписал закон о наказании за оскорбление чувств верующих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, закон принят Госдумой 11 июня и одобрен Советом федерации 26 июня.

Документом вносятся изменения в статью о праве на свободу совести и вероисповеданий. Вводится ответственность «за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»: штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 240 часов или принудительные работы на 1 год, а также возможное лишение свободы на тот же годичный срок.

В случае, если человек оскорбляет чувства верующих в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, он будет наказан тремя годами лишения свободы. Кроме того, в качестве наказания могут быть применены штрафы до 500 тыс. рублей и исправительные работы.

Кроме того, если преступление совершено с использованием служебного положения или с применением или угрозой применения насилия, наказание будет составлять до года лишения свободы вместе с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение двух лет.

Также ужесточаются санкции за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций - с действующих 80 тыс. рублей до 300 тыс. рублей штрафа.