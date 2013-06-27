Верховный суд США уравнял однополые браки с гетеросексуальными

Верховный суд США признал неконституционным положение федерального закона, лишающее состоящих в официальном браке гомосексуальные пары льгот, на которые имеют право гетеросексуальные супруги. Об этом в среду, 26 июня, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBS News.

Как отмечается в решении суда, речь идет о льготах и пособиях, которые выплачиваются за счет федерального бюджета. За отмену соответствующего положения Закона о защите брака (Defense of Marriage Act, DOMA) высказались пятеро судей, против выступили четыре.

Решение Верховного суда повлечет за собой новое толкование более тысячи федеральных законов. Теперь потребовать предоставления льгот смогут порядка 130 тысяч однополых пар, состоящих в официальном браке.

В тот же день Верховный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, отменившего положение конституции Калифорнии, в соответствии с которым однополые браки находятся вне закона. Как пояснили судьи, они не имеют права рассматривать иск, так как он был подан не властями штата, которые решили не оспаривать решение федерального суда, а независимыми истцами.

Сейчас однополые браки признаны только на территории 12 штатов. На федеральном уровне, то есть в DOMA, брак по-прежнему определяется как союз между мужчиной и женщиной.