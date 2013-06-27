Представители власти Молдовы угрожают введением налогообложения церкви

Представители нынешней власти Молдовы угрожают введением налогообложения церкви в ответ на отлучение, которым власти пригрозила Молдавская Митрополия, если не будет отменен закон о равенстве шансов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

"Не будем забывать, что многие государства задавали вопросы о доходах церкви, о том, что они не декларируются. Вероятно, мы должны будем обсудить налогообложения церкви. Если они считают, что у них главная роль в развитии общества, то они должны сделать и свой вклад ", - заявил вице-спикер парламента Адриан Канду.

Епископ Бельцкий и Фалешсткий Маркел сообщил журналистам, что налогообложение церкви его не пугает.

"Малое отлучение еще не было введено, но вступит в силу, если власти не отменят закон о равенстве шансов или, по меньшей мере, не пересмотрит его. Налогообложение лишний раз говорит только о том, что они (представители власти - Ред.) Намерены уничтожить все православное , что может быть у нас в Молдове ", - подчеркнул епископ.

Отметим, что Синод Митрополии Молдовы принял решение о том, что политики, которые будут противоречить церкви, в том числе продвигая закон о равенстве шансов, не будут допускаться к таинству причастия.

Позже на сайте митрополии появилось уточнение, что члены Синода только предупредили власти о возможных решениях, однако пока никто из высшего политического руководства от церкви не отлучен.