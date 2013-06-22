В ВР Украины внесен законопроект о государственной аккредитации духовных учебных заведений

Впервые в истории независимой Украины предлагается на законодательном уровне обеспечить признание документов об образовании и ученых степеней, выдаваемых духовными учебными заведениями.

Соответствующий законопроект № 2380а подан в Верховную Раду народными депутатами из всех парламентских фракций, сообщает ИРС.

Предлагаемые изменения предусматривают уточнение и дополнение статьи 11 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Согласно законопроекту, духовные учебные заведения имеют право осуществлять образовательную деятельность по направлению (специальности) «Богословие» и готовить специалистов других религиозных специальностей без получения лицензии, а также открывать аспирантуру, докторантуру и создавать специализированные ученые советы в соответствии с их уставами (положениями) в порядке, утверждаемом их религиозными центрами (управлениями).

Одной из важнейших новаций является то, что духовным учебным заведениям предлагается предоставить "право на аккредитацию направлений (специальностей) и аккредитацию учебного заведения в порядке, предусмотренном законодательством для таких учебных заведений". Кроме этого, высшие духовные учебные заведения смогут осуществлять образовательную и научную деятельность в других областях знаний и подготовку специалистов разных квалификаций в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании».

"Лица, которые закончили обучение по образовательной программе духовного учебного заведения по аккредитованному направлению (специальности) и успешно прошли аттестацию, получают документы об образовании государственного образца и приравниваются в правах к лицам, получившим документы об образовании государственного образца в государственных учебных заведениях", – указано в тексте законопроекта.

Также лица, которые учатся или работают в духовных учебных заведениях, пользуются правами и льготами, установленными законодательством Украины для студентов (учащихся) и работников учебных заведений, созданных в соответствии с законодательством об образовании.

При этом статья 3 Закона Украины «Об образовании» предлагается дополнить следующими положениями: "Аттестация выпускников духовных учебных заведений, которые учились по аккредитованному направлению (специальности), осуществляется в порядке, утвержденном их религиозными центрами (управлениями) и согласованном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере образования".

Стоит отметить, что законопроект № 2380а разрабатывался при участии представителей религиозного сообщества и экспертов общественных организаций. Перед регистрацией в парламенте его текст прошел предварительное согласование с представителями конфессий во время заседания Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.