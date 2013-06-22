Депутатов молдавского парламента придали малому отлучению от церкви

Депутатов молдавского парламента и политиков, участвовавших в разработке и принятии "Закона о недискриминации", предполагающего легализацию гомосексуализма и однополых браков в Молдове, придали малому отлучению от церкви, сообщает Resurs.md.

Среди отлученных главные инициаторы принятия закона - депутаты Влад Филат, Мариан Лупу, Влад Плахотнюк, министр юстиции Олег Ефрим и президент Николай Тимофти.

Как особо подчеркивают в церкви, малое отлучение это не анафема и подразумевает запрет только на на основные церковные таинства - покаяние и причащение. Данное свое решение Митрополия приняла с надеждой, что испугавшись, руководство страны аннулирует скандальный закон. В случае, если такое предупреждение не подействует, последует Большое отлучение. В этом случае, политикам вообще запретят приближаться к церкви.

Также, Митрополия готовится поднять народные массы на случай, если власти не одумаются. Первый шаг - это крестный ход, который будет проведен вокруг Кишинева и всей Молдавии, включая Приднестровье. Вторым шагом станет всенародный референдум, на котором население самостоятельно проголосует нужен ли стране закон о геях и лесбиянках.