Депутаты ВР Украины предлагают закрепить законом отношения государства и церкви

В Верховной Раде Украины 18 июня 2013 года зарегистрирован законопроект № 2340а о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно партнерских взаимоотношений государства и церкви.

Авторами инициативы выступили Представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко и председатель межфракционного депутатского объединения «За содействие свободе совести» Анна Герман, сообщает ИРС.

Законопроект предусматривает закрепление в ряде законодательных актов партнерской модели взаимоотношений церкви (религиозных организаций) с государством при соблюдении принципа отделения и не вмешательства в дела друг друга.

Предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», статью 9 Закона Украины «Об образовании», статью 11 Закона Украины «О дошкольном образовании», статью 15 Закона Украины «О внешкольном образовании», статьи 5 , 17, 29 Закона Украины «Об общем среднем образовании» и дополнить Закон Украины «О высшем образовании» статьей 22-1.

"По желанию родителей или лиц, их заменяющих, общеобразовательное учебное заведение может взаимодействовать на партнерских началах с церковью (религиозными организациями) в части внедрения духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс с целью сохранения и укрепления духовного здоровья детей, обеспечение их духовного развития, а также воспитания подрастающих поколений в духе религиозной толерантности и межконфессионального сотрудничества, восстановления духовности и нравственности украинского общества", – говорится в тексте проекта.

При этом родители или лица, их заменяющие, имеют право как инициировать участие в воспитательном процессе представителей церкви (религиозных организаций), так и принимать решение об участии (неучастии) своего ребенка в конкретных мероприятиях (посещение занятий и т.п.), проводимых представителями церкви (религиозных организаций).

Указанный законопроект был предварительно согласован с представителями конфессий, которые вошли в состав рабочей группы вместе со специалистами парламента и экспертами. Свои предложения предоставили и члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций после рассмотрения этой инициативы 6 июня на заседании Секретариата ВСЦиРО.