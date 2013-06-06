ВР хочет пригласить Вселенского Патриарха праздновать Крещение Руси

На празднование 1025-летия крещения Киевской Руси комитет ВР предлагает пригласить Вселенского Патриарха и Папы Римского

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности на своем заседании 5 июня рассмотрел проект Постановления «Об организации и проведении мероприятий по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси» и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять указанный проект постановления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Вячеслава Кириленко.

С целью надлежащего празднования этого события проектом постановления предлагается официально пригласить для участия в мероприятиях по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси Его Божественное Всесвятейшество Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломия I и главу Католической Церкви, епископа Рима и главы государства Ватикан Папу Римского Франциска, сообщил председатель комитета Кириленко.

Как сообщалось, во время празднования 1025-летия крещения Киевской Руси в конце июля Папа Франциск будет находиться на Всемирном дне молодежи в Рио-де-Жанейро.