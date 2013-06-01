Парламенту предлагают разрешить передачу церквям ряда объектов культурного наследия Украины

В Верховную Раду Украины внесен законопроекты в отношении возвращения религиозным организациям культовых сооружений и другого имущества, конфискованного в ХХ веке коммунистическим режимом.

На рассмотрение парламента внесены две разные по сути инициативы: законопроект № 2993 и альтернативный ему законопроект № 2993-1, сообщает Институт религиозной свободы.

Законопроект № 2993 предлагает предоставить полномочия Кабинета Министров Украины возвращать безвозмездно в собственность религиозных организаций культовые здания и имущество, которые составляют государственную собственность. Также законопроект предоставляет Правительству право "принимать решения о передаче памятников национального значения в бесплатное пользование или в собственность религиозным организациям".

В то же время, полномочиями по принятию решений о передаче религиозным организациям памятников местного значения предлагается наделить орган охраны культурного наследия Совета министров АР Крым, органы охраны культурного наследия областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

Кроме этого, законопроект предусматривает изъятие 135 объектов из «Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», утвержденного Законом Украины от 23 сентября 2008 года № 574-VI. Среди них комплекс сооружений Киево-Печерской лавры в составе 113 объектов (XI – XIX века), Почаевская лавра в составе 6 объектов (XVIII – XX века), а также комплекс Воскресенской церкви и комплекс церкви Феодосия Печерского, расположенные в Киеве.

Авторами законопроекта № 2993 выступили народные депутаты А.Деркач, Д.Шенцев, С.Гринивецкий, Ю.Мирошниченко (Партия регионов), А.Голуб (КПУ), И.Рыбаков (внефракционный). Их инициатива предусматривает внесение изменений в статью 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и статьи 4, 5, 6 Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Следует заметить, что это уже не первая попытка наделить Кабмин полномочиями распоряжаться культовыми сооружениями, на возвращение которых претендуют церкви и религиозные организации. Аналогичный законопроект № 1161 от 25.12.2012 года Верховная Рада отклонила 2 апреля 2013 года путем не включения в повестку дня очередной сессии.

В отличие от данной инициативы альтернативный законопроект № 2993-1 предусматривает введение ограничений на передачу в частную собственность, в том числе религиозных организаций, "всех памятников, находящихся в государственной и коммунальной собственности и входящих в состав объектов культурного и природного наследия, включенных и предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

При этом земельным участкам, на которых расположены указанные памятники культурного наследия, предлагается предоставить статус земель историко-культурного назначения. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 17 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», статьи 17 и 34 Закона Украины «Об охране культурного наследия» и статью 53 Земельного кодекса Украины.

Автором альтернативной инициативы выступил народный депутат Владимир Яворивский (ВО «Батьківщина»). Он выступает за законодательное закрепление права государственной собственности на объекты культурного и природного наследия, а также предлагает прекратить "фактически бесконтрольное строительство в буферных зонах объектов культурного и природного наследия, включенных и предложенных для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".