За оскорбление чувств верующих в России будут сажать на 3 года

Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих.

Ко второму чтению депутаты смягчили санкции за такое деяние, снизив с 5 до 3 лет срок лишения свободы как максимальное наказание, пишет РИА Новости.

Документ был внесен в Госдуму в конце сентября 2012 года представителями всех четырех фракций. Ко второму чтению депутаты отказались от введения отдельной специальной статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы за оскорбление чувств верующих, а предложили новую редакцию статьи 148 УК РФ - об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

Парламентарии предлагают наказывать за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов. Также в виде санкций предусматриваются штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.