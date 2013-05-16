Депутаты предлагают вернуть церквям культовые сооружения

Народные депутаты Андрей Деркач, Дмитрий Шенцев, Сергей Гриневецкий и Юрий Мирошниченко (фракция Партии регионов), Александр Голуб (КПУ) и Игорь Рыбаков (внефракционный) зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №2993, предлагающий вернуть культовые сооружения, конфискованные во времена советской власти, в собственность религиозных общин, сообщают "Версии".

"Не следует искусственно противопоставлять государство и Церковь, поскольку прихожане являются и гражданами нашей страны. К примеру, на территории Киево-Печерской Лавры уже сложилась многолетняя традиция тесного взаимодействия Национального музея-заповедника с Киево-Печерским монастырем", - сказал Деркач.

По мнению нардепа, принятие этого законопроекта будет способствовать выполнению обязательств, взятых на себя Украиной в связи с членством в Совете Европы.

Народный депутат Дмитрий Шенцев подверг критике заявления некоторых политиков о якобы существовании требований ЮНЕСКО, ограничивающих передачу памятников религиозным общинам, в связи с необходимостью их охраны.

"Это фарисейство. Например, в Европе, в частности на Афоне, монастыри, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, принадлежат Церкви, как и большая часть церквей Италии. Главной целью ЮНЕСКО, при создании списка Всемирного наследия являлось максимальная защита уникальных в своем роде объектов. Скажите мне, как можно более полно защитить комплекс монастырских строений Печерской Лавры, нежели передав его в собственность монахам, предшественники которых и строили этот уникальный монастырский комплекс" - сказал Шенцев.

"Подчеркну: "В соответствие с уставом, УПЦ является автономной как в управлении, так и в распоряжении финансами и собственностью церквей. УПЦ – это миллионы верующих граждан Украины, которые имеют свою гражданскую позицию и сами определяют, какую Церковь они считают для себя материнской" - убежден народный депутат Сергей Гриневецкий

В законопроекте также разграничены полномочия местных администраций и Кабинета министров по передаче объектов, являющихся памятниками архитектуры, определен механизм установления жесткого контроля над использованием данных объектов по назначению. Предусмотрено также согласование с органами государственной власти проведение ремонтных работ и реконструкции.

Оbozrevatel