По словам главы региона, в Украине сложилось конструктивное взаимодействие между государством и церковью в различных сферах общественной жизни. Об этом на пресс-конференции, обсуждая минувший праздник Пасхи, говорил председатель Донецкой областной администрации Андрей Шишацкий.

В Украине государственная политика направлена на создание благоприятных условий для деятельности всех религиозных концессий. В государстве обеспечиваются равные права и возможности для всех религиозных организаций.

«Взаимопонимание в отношениях государства и церкви важны для цивилизованного общества. Поэтому по поручению Президента Виктора Януковича появился ряд законодательных инициатив, которые регулируют и совершенствуют государственно-церковные отношения. Такая государственная политика способствует миру и согласию в религиозной среде, мировоззренческой терпимости, а также уважению между верующими», - сказал Андрей Шишацкий.

Сейчас в рамках государственно-церковного партнёрства обсуждаются механизмы решения различных социальных вопросов: предоставления церкви статуса юридического лица, государственного признания дипломов и научных степеней выпускников высших духовных учебных заведений, уравнивания в социальных правах студентов и преподавателей духовных вузов со студентами и преподавателями светских вузов. Когда будет найден разумный компромисс, решения будут оформлены в виде законопроектов, и внесены на рассмотрение Верховной Рады.

В частности сейчас власть наводит порядок в сфере передачи религиозным организациям культовых сооружений.

На пресс-конференции глава региона отметил, что 26 июля будет отмечаться 1025-летие крещения Руси. В контексте подготовки к этой дате будут проводиться работы по реконструкции исторических и архитектурных памятников, церквей, установке памятных знаков. Такие работы, по словам губернатора, будут проводиться за счет меценатов.

Прологом празднования 1025-летия крещения Руси в Донецкой области станут мероприятия, посвященные Дню Славянской культуры и письменности, которые пройдут 24 мая в Центре славянской культуры.

Donbass-info