Верховная Рада отложила рассмотрение законопроектов по вопросам дискриминации

Парламент Украины решил отложить на неопределенное время рассмотрение законопроектов № 2342 и № 2342-1 по поводу предотвращения и противодействия дискриминации в Украине, которые вызвали протесты со стороны сторонников традиционных семейных ценностей, сообщает Институт религиозной свободы.

"Что касается этого законопроекта, то мы на Согласительном совете приняли решение о переносе его рассмотрения", – сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак 14 мая 2013 года на утреннем заседании.

По словам председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, сегодня состоялось собрание фракции, и после этого он вышел с инициативой не рассматривать этот законопроект.

"Вообще настораживает постановка этого вопроса в нашем обществе. Люди не воспринимают прописано в этом законопроекте", – отметил политик, – Я достаточно подробно изучил этот законопроект и могу сказать следующее: мы не готовы голосовать за него".

Накануне главы церквей, ряд межконфессиональных и просемейных организаций обратились к парламентариям с призывом отклонить правительственный законопроект № 2342 с целью защиты традиционных нравственных ценностей и института семьи. Также в этот день несколько сотен граждан собрались у стен Верховной Рады, протестуя против данных инициатив Правительства и отстаивая традиционные для Украины семейные ценности.

Внесенный Кабмином законопроект, как и альтернативный проект от депутатов ВО «Свобода», предлагает внести в законодательство Украины новый термин "сексуальная ориентация". Кроме этого, поправки предусматривают уточнение дефиниций и форм дискриминационных действий в Законе Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за нарушение этих норм.

На данный момент рассмотрение указанных законопроектов отложено, однако и далее они находятся в повестке дня второй сессии Верховной Рады.