Главы церквей призывают ВР отклонить законопроект № 2342 о дискриминации

В Верховной Раде Украины на вторник, 14 мая, запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №2342 о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине, сообщает Институт религиозной свободы.

Главы церквей и религиозных организаций, просемейные организации и верующие граждане разных конфессий призывают парламентариев отклонить эту правительственную инициативу с целью защиты традиционных нравственных ценностей и института семьи.

Как сообщал ИРС, внесенный Кабинетом Министров законопроект вводит в законодательство Украины новый термин "сексуальная ориентация", предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в Законе Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

Чиновники отмечают, что законопроект разработан во исполнение Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Профильный парламентский Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал данный законопроект и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу. Содокладчиком при рассмотрении этого вопроса будет заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства Ирина Луценко (ВО «Батьківщина»).

Тем не менее, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту № 2342. "Непонятно, каким образом будут устанавливаться факты дискриминации лица в трудовых отношениях по признаку сексуальной ориентации. Поэтому необходимость принятия предложенных дополнений в вышеуказанный кодекс вызывает значительное сомнение", – отмечается в заключении ГНЭУ.

С намерением Правительства предоставить особую правовую защиту сторонникам однополых отношений не согласно и религиозное сообщество Украины.

"В случае принятия и применения этих норм, обычная проповедь о грехе гомосексуализма, о Божественным замысле семьи как союза мужчины и женщины, а также публичные заявления верующих людей о противоестественности однополых отношений и в пользу традиционных семейных ценностей, могут быть квалифицированы как дискриминация в той или иной форме", – отмечается в обращениях Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к руководителям парламентских фракций.

"Отказ от традиционных семейных ценностей и христианских нравственных принципов – это слишком большая цена, которую правительство предлагает заплатить украинскому обществу за безвизовый режим со странами Европейского Союза", – отметил Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет (Денисенко) во время встречи членов ВСЦиРО с межфракционным депутатским объединением «За содействие свободе совести».

При этом митрополит Владимир (Сабодан) от имени Украинской Православной Церкви обратился к парламентариям с просьбой "не допустить принятия законопроекта № 2342 и посодействовать в снятии его с рассмотрения Верховной Радой Украины". Аналогичные обращения к депутатскому корпусу подготовил Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины.

В то же время Глава УГКЦ верховный архиепископ Святослав (Шевчук) подчеркнул, что Всеукраинский Совет Церквей выступает за сохранение в Украине традиционных нравственных ценностей и поддерживает инициативу законодательного ограничения пропаганды гомосексуализма в интересах защиты детей. Соответствующий законопроект № 0945 уже поддержан предыдущим составом парламента в первом чтении и ожидает окончательного решения Верховной Рады.

Напомним, что в Декларации «О негативном отношении к явлению гомосексуализма и попыткам легализации так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)» от 15.05.2007 года главы 19 украинских конфессий заявили, что "выступают категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, против пропаганды однополой сексуальности, поскольку путь отдаления закона от общественной морали ведет в пропасть".