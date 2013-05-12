Янукович присвоил звание «Мать-героиня» более 5 тыс. многодетных женщин

01:21, 12 мая 2013
Государство
0

Накануне Дня матери

Накануне Дня матери Президент Украины Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 5 тыс. многодетных женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, эти женщины родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
Удостоенные звания «Мать-героиня» женщины получат предусмотренное действующим законодательством единовременное вознаграждение.
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter