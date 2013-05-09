Праздник Победы - символ общенационального единства

Праздник Победы является символом общенационального единства и гордости, заявил Президент Украины Виктор Янукович в выступлении на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «68 лет отделяют нас от того исторического дня, когда наш народ вместе с другими народами бывшего Советского Союза и антигитлеровской коалиции завоевал в борьбе победу в Великой Отечественной войне. Каждый год мы снова и снова вспоминаем уроки минувшей трагедии».

По словам Януковича, каждый год мы чтим память погибших, отдаем дань уважения живым.

«Это наша святая традиция и обязанность, которую мы храним и передаем нашим детям и внукам, чтобы они знали свою историю и помнили ее героев», - сказал Президент и добавил, что это необходимо для того, чтобы не допустить в будущем подобных трагедий.

Он подчеркнул, что благодаря подвигу ветеранов три поколения украинцев живут под мирным небом. «Именно вы отстояли мир, защитили Родину и внесли решающий вклад в победу над фашизмом», - сказал Янукович.

Он высоко оценил вклад украинцев в победу и выразил благодарность всем, кто приближал ее на фронтах, в партизанских отрядах, а также работой в тылу.

«Еще раз поздравляю вас с праздником, уважаемые соотечественники, дорогие наши ветераны! Мы низко склоняем головы перед вами. Вы научили нас, своих потомков, главному - жить достойно, любить свою землю, вы поделились с нами самым дорогим - своим жизненным опытом быть патриотами, верными своей Отчизне, законам чести, совести и дружбы. Время неумолимо, берут свое старые раны и болезни. Все меньше их остается с нами, рядовых и генералов Великой Отечественной, и не забудем, не отбросим в беспамятстве высокую истину. Победа над фашизмом была завоевана не столько боевой техникой, сколько предельными усилиями, огромными жертвами, высоким героизмом наших людей», - сказал Янукович.