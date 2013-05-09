Патриарх наградил правохранителя, поймавшего "белгородского стрелка"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Победы наградил орденом святого благоверного князя Димитрия Донского (II степени) майора полиции Юрия Седых за смелость и решительность, проявленные им при задержании опасного преступника в Белгороде, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Курского линейного отдела МВД РФ на транспорте Юрий Седых получил два ножевых ранения в шею, одно в висок и одно в плечо во время задержания в ночь на 24 апреля обвиняемого в убийстве шести человек в Белгороде 31-летнего Сергея Помазуна. Полицейского госпитализировали в областную клиническую больницу, где прооперировали. Первые дни Седых провел в реанимации, затем врачи перевели его в общую палату, а 30 апреля он был выписан из больницы.

"Усердным трудом в правоохранительных органах, сопряженным с высокой ответственностью, а зачастую и с риском для жизни, Вы стяжали заслуженное уважение коллег и подчиненных", — говорится в патриаршем послании награжденному.

Предстоятель Русской православной церкви выразил Седых "искреннюю признательность за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга".

"Особенно хотелось бы отметить Вашу смелость и решительность при задержании опасного преступника, совершившего жестокие злодеяния в Белгороде. Убежден: Ваш отважный поступок способен стать добрым примером самоотверженности для наших соотечественников", — отметил патриарх.