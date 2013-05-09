Янукович призывает искать пути примирения в вопросах Второй мировой

Президент Украины Виктор Янукович призывает украинцев, которые во время Второй мировой войны были по разные стороны, искать пути примирения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

“Перед всем обществом стоит важнейшая задача - искать пути к пониманию и примирению между всеми сторонами трагических событий Второй мировой войны. Мы должны искать внутренний мир и покой между украинцами и потомками украинцев, которые были разделены войной на враждующие лагеря”, - сказал Президент.

По словам Януковича, каждая сторона должна пытаться понять позицию другой стороны, понять, что нужно быть вместе, жить в одной стране и строить общее будущее.

“Мировая история имеет много примеров примирения бывших противников. Я глубоко убежден, нацистский и советский тоталитаризм ушли в прошлое навсегда и не вернутся никогда”, - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодняшний праздник - это не только случай почтить память погибших и поздравить живых участникам войны. По его словам, это повод задуматься над уроками войны, прошлого.

“Глубинные причины всех больших войн кроются, в первую очередь, в неспособности государств справляться с кризисными процессами в экономике и обществе, и в попытке решить свои проблемы за счет других народов”, - сказал Янукович.

Он отметил необходимость помнить о том, что «духовная опустошенность, утрата веры в абсолютную ценность человеческой жизни становится основой для политического экстремизма, радикализма, нетерпимости».

По словам Президента, Украина прошла длинный, нелегкий путь, и сегодня можно утверждать, что “мы сохранили единую и многостороннюю Украину, восстановили ее государственность и заложили фундамент ее будущего в кругу развитых европейских наций”.

Янукович отметил, что необходимо позаботиться о сохранении связи между поколениями.

“Наша общая историческая память является одной из основ воспитания молодежи, реальным инструментом концентрации общественной энергии вокруг построения сильной, демократической Украины”, - сказал Президент.