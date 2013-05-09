Янукович призывает искать пути примирения в вопросах Второй мировой
Всех, кто по разные стороны
Президент Украины Виктор Янукович призывает украинцев, которые во время Второй мировой войны были по разные стороны, искать пути примирения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
“Перед всем обществом стоит важнейшая задача - искать пути к пониманию и примирению между всеми сторонами трагических событий Второй мировой войны. Мы должны искать внутренний мир и покой между украинцами и потомками украинцев, которые были разделены войной на враждующие лагеря”, - сказал Президент.
По словам Януковича, каждая сторона должна пытаться понять позицию другой стороны, понять, что нужно быть вместе, жить в одной стране и строить общее будущее.
“Мировая история имеет много примеров примирения бывших противников. Я глубоко убежден, нацистский и советский тоталитаризм ушли в прошлое навсегда и не вернутся никогда”, - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что сегодняшний праздник - это не только случай почтить память погибших и поздравить живых участникам войны. По его словам, это повод задуматься над уроками войны, прошлого.
“Глубинные причины всех больших войн кроются, в первую очередь, в неспособности государств справляться с кризисными процессами в экономике и обществе, и в попытке решить свои проблемы за счет других народов”, - сказал Янукович.
Он отметил необходимость помнить о том, что «духовная опустошенность, утрата веры в абсолютную ценность человеческой жизни становится основой для политического экстремизма, радикализма, нетерпимости».
По словам Президента, Украина прошла длинный, нелегкий путь, и сегодня можно утверждать, что “мы сохранили единую и многостороннюю Украину, восстановили ее государственность и заложили фундамент ее будущего в кругу развитых европейских наций”.
Янукович отметил, что необходимо позаботиться о сохранении связи между поколениями.
“Наша общая историческая память является одной из основ воспитания молодежи, реальным инструментом концентрации общественной энергии вокруг построения сильной, демократической Украины”, - сказал Президент.